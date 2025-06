È finito in tragedia l’arresto di un 30enne a Pescara, coinvolto in una lite in strada. Gli agenti hanno fermato il giovane per resistenza a pubblico ufficiale e lo hanno bloccato con un taser. Una volta trasferito in Questura, il ragazzo si sarebbe sentito male. Soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale, il 30enne è deceduto per arresto cardiocircolatorio. L’autopsia stabilirà se c’è effettivamente un legame fra l’utilizzo del taser e il decesso del giovane.