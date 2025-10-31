Si è conclusa con una condanna a 1 anno e 3 mesi con la condizionale la vicenda che ha visto protagonista l’ex deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo. L’uomo aveva ferito a una gamba con un colpo di pistola il genero del caposcorta del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro durante la festa di Capodanno 2024.

Il Tribunale di Biella ha ritenuto valido il reato di porto abusivo di arma da collezione e non quello di possesso di munizioni di guerra.

I fatti risalgono appunto al Capodanno 2024 sede della Pro Loco di Rosazza a Biella. Durante la festa sarebbe partito accidentalmente un colpo, ferendo Luca Campana. La querela nei confronti di Pozzolo era stata già ritirata, invalidando l’accusa di lesioni con conseguente risarcimento. “Si è sgretolata un’altra parte delle accuse montate anche dai media”, le parole di Pozzolo dopo la sentenza.