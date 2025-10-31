Assemini, il Centro informativo per l’impiego ha diramato una nota al Comune contenente l’invito a partecipare all’incontro informativo per spiegare le modalità di corretta partecipazione ai cantieri: Lavoras, sanitari, patrimonio boschivo, forestas. Appuntamento fissato per il 4 novembre, “ma di questo appuntamento non vi è traccia”. La denuncia di Stefano Demontis, capogruppo FdI: “Nemmeno i consiglieri comunali sono stati informati dal Sindaco”.

“Il Comune di Assemini è stato formalmente invitato a rendere pubblica l’iniziativa, dandone massima diffusione, per coinvolgere il maggior numero di cittadini interessati ad imparare a presentare correttamente una domanda. Di questo appuntamento non vi è traccia nei canali comunicativi del Comune” ha spiegato rammaricato il consigliere. “Un’occasione che avrebbe consentito di collaborare per diffondere al meglio una notizia rilevante per la Comunità.

Trovo assai grave questo crescente distacco del Sindaco rispetto ai bisogni dei cittadini e delle imprese. Comportamento che continua a paralizzare la vita politica e amministrativa asseminese. Aspetto che Fratelli d’Italia ha sempre denunciato e che, oggi, trova riscontro anche dalle denunce di una parte determinante della sua maggioranza”.