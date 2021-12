Femminicidio a Quartu, il compagno di Mihaela piantonato al Brotzu: “È indagato per omicidio”

È piantonato dai carabinieri al Brotzu Sandro Sarais, cinquantasei anni, il compagno di Mihaela Kleics, la cinquantenne rumena accoltellata a morte dentro la sua abitazione di via della Musica a Quartu Sant’Elena. L’uomo è stato rintracciato nelle campagne di Solanas, con diverse ferite sul corpo: potrebbe aver cercato di farla finita, l’uomo, prima di essere rintracciato dai militari, che gli stavano dando la caccia sin dagli istanti successivi al ritrovamento del cadavere della donna. Per lui è subito scattato il fermo e risulta indagato per l’omicidio della Kleics: è infatti il principale indiziato del delitto. Appena sarà possibile, con il via libera dei medici che lo stanno curando, sarà interrogato alla presenza dell’autorità giudiziaria e potrà, quindi, fornire tutte le risposte del caso. Un caso, quello del femminicidio di Mihaela Kleics, seguito in prima linea dalla pm Nicoletta Mari. Sul corpo della vittima sono state trovate “decine di coltellate”, in varie parti. Solo domani, con l’autopsia del medico legale Roberto Demontis, che sarà svolta al Policlinico di Monserrato, si conosceranno maggiori dettagli e potrebbe anche essere stabilito il giorno e l’ora del decesso. La cinquantenne non comunicava più con la sorella, che vive in Romania, da tre giorni. Un fatto inusuale, che ha portato la parente a chiamare i carabinieri.

E i militari, dopo aver bussato alla porta dell’abitazione della donna – una mansarda, come dimensioni -, non avendo ricevuto risposta hanno chiamato i Vigili del fuoco per forzare la porta. Il corpo della Kleics, vestito, era disteso sul letto. I vicini hanno raccontato di “litigi e violenze” tra la donna e Sandro Sarais, sin dall’arrivo dell’uomo nella casa. La cinquantenne rumena, infatti, all’inizio viveva da sola. Poi, l’incontro con il 56enne e la convivenza, decisamente turbolenta. I carabinieri erano intervenuti già altre volte, chiamati dai vicini ma, a quanto trapela, anche dalla stessa donna. Oggi la scoperta del femminicidio, col compagno principale e, allo stato attuale, unico indagato.