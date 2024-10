Femminicidio a Parma, donna di 62 anni uccisa in casa: fermato il marito

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È stato fermato in queste ore dai Carabinieri il pensionato 65enne Giovanni Vascelli, sospettato di aver ucciso sua moglie Marina Cavalieri, 62. La donna, con una ferita d’arma da fuoco alla testa testa, è stata trovata senza vita dal nipote in casa a Sant’Andrea Bagni, comune di Medesano, in provincia di Parma. Si ipotizza fosse morta già da alcuni giorni. A far sospettare le forze dell’ordine la sparizione del marito, rintracciato poi ad Orbetello, in provincia di Grosseto. La donna era un’ex infermiera dell’ospedale Maggiore di Parma. L’uomo, ex corriere anche lui in pensione sarebbe stato interrogato tutta la notte, ma non avrebbe confessato. L’arma con cui è stato commesso il delitto, una carabina regolarmente denunciata, è stata ritrovata in casa.