Federica Mogherini di dimette da rettrice del Collegio d’Europa. La 52enne, a dimostrazione della sua estraneità ai fatti circa le indagini sulle presunte irregolarità sull’accademia per nuovi diplomatici ha deciso di lasciare il suo ruolo.

“Per quanto riguarda la procedura di istituzione dell’Accademia Diplomatica dell’Unione Europea, ieri ho chiarito la mia posizione con gli inquirenti che agiscono per conto della Procura Europea”, afferma in una nota Mogherini. “Nella sua lunga tradizione, l’Accademia ha sempre applicato e continuerà ad applicare i più elevati standard di integrità ed equità. Da tre anni, l’Accademia Diplomatica dell’Unione Europea offre ai suoi partecipanti la massima qualità di insegnamento e pratica. Ho piena fiducia nel sistema giudiziario e confido che la correttezza delle azioni dell’Accademia sarà accertata. Continuerò ovviamente a offrire la mia piena collaborazione alle autorità”, precisa.

