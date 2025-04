Tanta e alta, da tempo i cittadini combattono con la vegetazione che si innalza anche dall’asfalto: invadente e “puzzolente” poiché è presa di mira dalle zampe all’insù dei cani di passaggio. Certo, spighe e fiorellini gialli sono piacevoli da osservare ma generalmente in campagna e non per le vie del comune, anche perché sono diventate casa o rifugio per la fauna indesiderata. Dai ratti alle blatte, dalle zanzare alle zecche che, tra poco, potrebbero proliferare a vista d’occhio.

Giunge quindi la preoccupazione da parte dei residenti, consegnata tra le mani del presidente della commissione vigilanza Silvano Corda che spiega: “Protestano i residenti di Via Giusti. Da circa un anno nessuno taglia più l’erba, spiegano i cittadini, siamo praticamente invasi”.

Non solo: “Anche l’area adiacente al parco giochi di piazza Sardegna non gode di ottima salute, tra ratti e scarichi fognari a cielo aperto la situazione igienica sanitaria è a livelli insostenibili. Senza tralasciare via Milano che soffre dello stesso problema”. Un appello, quindi, rivolto alle istituzioni, ossia quello di prendere in carico la problematica che turba i cittadini.