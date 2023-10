Cagliari, fuori pericolo il 17enne che si è schiantato sulla 554: sarà trasferito a Torino per un intervento al femore

Grosso sospiro di sollievo per il 17enne di Elmas protagonista di un grave incidente, ieri, sulla Ss 554. Marco Aramu, in sella ad uno scooter, è andato a sbattere contro il guard rail ed è finito sull’asfalto insieme ad un suo compaesano di qualche mese più giovane. A oltre un giorno di distanza nessuno dei due è in pericolo di vita. Le condizioni più critiche le aveva registrate il diciassettenne: trasportato al Brotzu, era subito finito nel reparto di Rianimazione. Dopo un intervento al bacino sarà trasferito, molto probabilmente non prima di domani, a Torino, per un intervento al femore, come si apprende da fonti sanitarie interne all’ospedale. Per trasportarlo entrerà in azione un elicottero del 118.

Il suo amico ricoverato al Policlinico, Alessandro Paci, sta bene. I medici non hanno riscontrato gravi ferite e le sue condizioni migliorano di ora in ora. A svolgere le indagini dell’incidente sono stati i carabinieri della stazione di Quartu, intervenuti pochi minuti dopo lo schianto della Honda 125: i due, studenti, si trovavano nel bel mezzo del traffico dell’ora di punta della mattina quando, senza colpire nessun altro veicolo, sono andati a sbattere contro le barriere in metallo e, poi, sono finiti sull’asfalto al centro della carreggiata.