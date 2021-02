Fa sparire una Panda sotto sequestro amministrativo: allevatore denunciato a Dolianova

Stamattina alle 9:30 circa, un equipaggio del Radiomobile della Compagnia di Dolianova ha denunciato per violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro penale o amministrativo e per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell’autorità amministrativa, un69enne del luogo, allevatore con precedenti denunce a carico. Questi, nella propria qualità di custode di una Fiat Panda, a lui sequestrata amministrativamente il 20 marzo 2016, ai sensi dell’art.193 co. 2, per aver circolato col veicolo privo di copertura assicurativa, ha spostato arbitrariamente il veicolo dal luogo di custodia in altro luogo da lui non compiutamente definito, facendo disperdere le tracce del bene.