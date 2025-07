Ha dell’incredibile ciò che emerso dalle indagini circa l’esplosione in una palazzina di Torino. Inizialmente, come purtroppo già capitato, si credeva che le cause dello scoppio fossero accidentali o dovute a qualche problema di manutenzione, poi la verità. È stato il 40enne Giovanni Zippo a provocarla per vendicarsi della ex compagna.

Nell’esplosione è morto il 33enne Jacopo Peretti e 5 persone sono state ferite: una bimba di 6 anni, una ragazza di 19 anni, un giovane di 24 anni, una donna di 45 anni su quello stesso piano e un dodicenne del piano di sotto. Altre 45 persone sono state evacuate.

Ad incastrare il 40enne, attualmente ricoverato al CTO di Torino, le immagini delle telecamere di video sorveglianza e alcune testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine. Zippo è stato visto allontanarsi senza farsi curare. Inoltre, è stato ritrovato l’innesco che ha provocato l’esplosione. Salva la donna, che in questo giorni era fuori città e abita nell’appartamento di fianco a quello della vittima Peretti.

