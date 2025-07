Parcheggi selvaggi, autobus che faticano a svoltare e una viabilità ormai fuori controllo. È la fotografia quotidiana che emerge da via Galvani, all’angolo con via Cettigne, a Cagliari. Una segnalazione raccolta dai residenti descrive una situazione sempre più critica: “Il parcheggio indiscriminato delle auto sta rendendo la zona pericolosa. Il pullman del CTM, per completare la curva, è costretto ogni volta a invadere l’altra carreggiata, con tutti i rischi che questo comporta per chi arriva in senso opposto”. Ma i disagi non finiscono qui. L’uscita dal parcheggio di via Galvani, spiegano i cittadini, è diventata una vera “roulette russa”: “Le auto vengono lasciate ovunque – sulle aiuole, in curva, persino davanti allo ‘Stop’ – rendendo impossibile la visuale e aumentando il rischio di incidenti”. Oltre al problema del traffico e della sosta selvaggia, i residenti denunciano anche episodi di disturbo alla quiete pubblica, tra cui schiamazzi notturni e fuochi d’artificio che, fino a poco tempo fa, venivano esplosi ogni sera a mezzanotte. “Per fortuna – precisano – quei botti sono cessati, ma per il chiasso la situazione resta difficile”. Nonostante le numerose segnalazioni, la risposta ricevuta dalla polizia municipale sarebbe stata spesso la stessa: “Non abbiamo pattuglie disponibili”.

Alcuni residenti hanno deciso di agire anche per vie formali, inviando una PEC all’ufficio della polizia municipale per sollecitare interventi concreti. Intanto, però, il caos continua: “La sosta selvaggia regna sovrana, le auto restano impunite, e ogni giorno il rischio di un incidente è dietro l’angolo. E tutto questo va avanti da settimane”. I cittadini ora chiedono un intervento risolutivo da parte delle istituzioni, prima che si verifichi una tragedia. “Serve un’azione urgente – concludono – prima che ci scappi il morto”.