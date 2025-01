La scorsa notte i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias hanno tratto in arresto un disoccupato di 28 anni, domiciliato presso una comunità terapeutica della zona, per il reato di evasione. Durante un servizio di pattugliamento, i militari hanno individuato il giovane, già sottoposto al regime della detenzione domiciliare presso una struttura in località San Lorenzo, mentre si trovava fuori dal perimetro autorizzato senza alcuna giustificazione.

Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato ricondotto presso la comunità terapeutica, dove rimarrà in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.