Evade dai domiciliari, nei guai disoccupato di Villacidro

Stamattina a Villacidro, a conclusione di un’attività d’indagine, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per evasione dagli arresti domiciliari, un 57enne disoccupato, con precedenti denunce a carico.

Questi, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a seguito dei controlli svolti presso la propria abitazione in data 23 e 24 dicembre, non è stato trovato in casa e alle ore 18:30 circa del 24 dicembre scorso è stato rintracciato mentre percorreva a piedi via Giovanni XXIII. I carabinieri lo hanno quindi ricondotto presso la propria abitazione e hanno informato dell’accaduto l’autorità giudiziaria che ora valuterà un aggravamento delle misure impostegli, un super “lockdown” personalizzato.