In strada di notte senza motivo: 4 sanzioni a Ussana e 4 a Domusnovas

Stanotte, a Domusnovas, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias hanno sanzionato, ciascuno individualmente, con la solita sanzione da 400 euro, quattro disoccupati del luogo: un 43enne e un 35enne, gravati in passato da denunce alla Procura della Repubblica, e un 40enne e una 41enne incensurati. Tutti sono stati sorpresi a camminare per le strade del paese, senza poter dare giustificazioni attendibili sulla loro uscita di casa in orario proibito.

Nella giornata di ieri a Ussana, i carabinieri della Stazione di Dolianova hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari per violazione dello stesso D.P.C.M. un 69enne, un 42enne, un 37enne e un 36enne tutti del posto. Tutti costoro sono stati fermati individualmente in orario notturno, nel corso di un mirato servizio, finalizzato al contrasto delle violazioni alle misure urgenti di contenimento della diffusione del virus Covid–19, mentre transitavano in località “Is Serras”, ciascuno alla guida della propria auto, senza valida giustificazione. Per ciascuno di loro una sanzione da 400 euro.