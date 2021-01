Evade dai domiciliari a Serrenti, denunciato un 49enne

Ieri sera a Sanluri, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato in stato di libertà per evasione un 49enne disoccupato, loro vecchia conoscenza, di fatto sottoposto agli arresti domiciliari a Serrenti.

I militari, all’esito di un normale controllo, hanno verificato come la persona ristretta nella propria abitazione per ordine dell’autorità giudiziaria, non fosse presente nel luogo di detenzione. Le immediate ricerche svolte hanno dato esito negativo. L’uomo risulta irreperibile.