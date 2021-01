Evade dai domiciliari a Selargius, 25enne ora rischia il carcere

Stamattina a Selargius, i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per evasione un 25enne disoccupato, ristretto agli arresti domiciliari per precedenti vicende giudiziarie.

La verifica effettuata stamane attorno alle sette ha consentito ai militari di verificare come l’uomo non si trovasse nel luogo di detenzione ma evidentemente altrove. Ovunque si trovasse, ha commesso un reato che potrebbe ricondurlo in carcere, atteso il mancato rispetto delle prescrizioni della Magistratura di Vigilanza.