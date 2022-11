Eurospin punta su Cagliari: nuovo punto vendita in viale Monastir

Un nuovo Eurospin a Cagliari. La società veronese “La Spesa Intelligente”, proprietaria della nota catena di supermercati, vuole aprire un nuovo punto vendita in città. Depositata agli uffici comunali la richiesta per la “realizzazione ed apertura di una media struttura di vendita” in viale Monastir. La richiesta è per l’intervento di nuova costruzione e l’avvio di attività.

Già approvata dal Comune anche il progetto per l’Eurospin di Terramaini che prevede, oltre al supermercato, anche palazzi e ville di lusso immerse nel verde, a pochi passi dal parco e dal parcheggio del centro commerciale Auchan.

L’area oggetto dell’intervento (una superficie di 39 mila 192,32 metri quadrati, vecchi terreni agricoli attualmente campagna incolta) è quella tra via Vesalio, viale Pisano e il tracciato della metropolitana Arst. Il complesso prevede fabbricati (in totale 24 mila metri cubi) situati in quattro zone distinte: una zona commerciale/servizi generali, una residenziale, poi una seconda zona destinata a servizi connessi con le residenze e un’ultima destinata a ospitare edifici per servizi pubblici.

Come tipologia edilizia residenziale sono state avanzate due proposte: una villa bifamiliare a due piani e l’altra di maggiore concentrazione abitativa corrisponde alle palazzine, in un totale di 4 con altezza complessiva di 12 m e tipologie che variano del bivano al pentavano, dotate anche di aree verdi comuni e parcheggio privato.