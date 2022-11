Esplosione con successivo crollo di un’abitazione rurale a Tiana, nel Nuorese.

Alle 8,20 vigili del fuoco al lavoro. Dalle macerie sono state estratte, miracolosamente in vita due persone. Sono in corso le ricerche di due possibili dispersi. In arrivo in elicottero da Tempio il nucleo cinofilo e da Cagliari squadre USAR.