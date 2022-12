Escono col cane e spariscono nel nulla, coppia di giovani ritrovata dopo ore a Villacidro

L’ansia è durata per oltre mezza giornata, ma alla fine tutto è andato per il meglio. Una coppia di giovani di Dolianova era scomparsa da ieri sera: i due, a bordo di una Volkswagen, si erano spostati insieme al loro cane ma non erano rientrati a casa. Il tam tam sui social di parenti e amici è stato pressante, e del fatto sono stati informati anche i carabinieri e il soccorso alpino. L’ultimo segnale del cellulare della ragazza li geolocalizzava nella zona di Villacidro, ed è lì che si sono concentrate le ricerche. I due, poco prima delle 13, sono stati rintracciati nella zona delle cascate di Piscina Irgas: “Stanno bene e sono in buone condizioni di salute”, è quanto ha appreso la nostra redazione direttamente dai soccorritori. La coppia, in seguito, è ritornata a casa ed è stata riabbracciata dai parenti, in ansia per tante ore.