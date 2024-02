Esce per andare al lavoro a Elmas e scompare nel nulla: “Aiutateci a ritrovare Alessandro Paloscia”

Sos per la scomparsa di un sessantaseienne. Alessandro Paloscia è sparito nel nulla da ieri mattina, giovedì 21 febbraio. L’uomo, come ogni giorno, è uscito dall’abitazione nella quale vive con moglie e figlia, a Decimomannu, per raggiungere un call center di Elmas nel quale lavora. “Dalle 9:27 di ieri mattina non si hanno più sue notizie, il cellulare è spento”, denuncia sui social la figlia, Maria Assunta. “Alessandro è alto 1,80 per 85 chili e indossava dei jeans e un giubbotto grigio. Corporatura media ha un neo grande sul labbro destro”. I familiari non riescono a darsi spiegazioni: “Non si era mai allontanato prima e stava bene, una vita assolutamente regolare. Abbiamo già denunciato la sparizione ai carabinieri”. Chiunque vedesse Alessandro Paloscia può chiamare il numero +393485187336 o il 112.