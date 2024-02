Blitz finale di Solinas, approvate 145 delibere in una sola seduta di giunta

“La giunta Solinas ha siglato ieri l’ennesimo record negativo a suo carico: con un blitz ha approvato di 145 delibere in una sola seduta di giunta, cioè il 10% del totale di quelle approvate in 5 anni. Hanno avuto una intera legislatura per lavorare e provare a fare bene. Non ci sono riusciti. Hanno un avanzo di cassa di oltre 3 miliardi certificato dalla Corte dei Conti e ora, a due giorni dal voto, corrono furiosamente per l’approvazione di tutta una serie di provvedimenti. Saranno tutti importanti per la collettività o si tratta di un assalto alla diligenza per accaparrarsi all’ultimo minuto favori e privilegi?”. Se lo chiede la candidata presidente del Campo largo, Alessandra Todde, denunciando l’ultimo atto della giunta in carica.

“È fin troppo facile darsi una risposta. Ormai non si contano più le dimostrazioni di incompetenza nel progettare e pianificare la gestione della Regione e rispondere alle necessità dei cittadini. Come se non bastasse, ancora più grave è che queste delibere non siano trasparenti, ovvero pubblicate e leggibili, come veniva fatto durante la giunta Pigliaru. Basterebbe questo – conclude Todde – per rendersi conto di cosa avverrebbe confermando la coalizione di centrodestra al governo della Sardegna per i prossimi 5 anni”.