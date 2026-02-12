Carlo Conti continua ad annunciare sul prossimo Festival di Sanremo ormai alle porte. Il conduttore toscano, ancora una volta in diretta al tg1 delle 20, ha presentato altri due super ospiti: Eros Ramazzotti ed Alicia Keys. I due artisti hanno collaborato insieme incidendo lo scorso novembre una versione inedita del grande successo di Eros, “L’Aurora”, dedicata a sua figlia.
Un duetto che saprà emozionare e li vedrà protagonisti della serata del giovedì con un’anteprima mondiale in cui per la prima volta canteranno insieme dal vivo.