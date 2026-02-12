Oggi è stata una giornata particolarmente critica per il territorio: le forti raffiche di vento hanno causato ingenti danni in diverse zone del Comune.

“Sono stati abbattuti numerosi alberi lungo l’ingresso di Olia Speciosa, sulla SP 18 a Camisa e nei parchi pubblici di Olia Speciosa, Camisa, La Centrale e San Pietro. Si registrano pali divelti, segnaletica danneggiata e criticità alla viabilità. Due alberi sono crollati sulla Biblioteca comunale. La Scuola primaria, il Micronido e la Scuola dell’infanzia hanno subito danni alle recinzioni” spiega il sindaco Eugenio Murgioni.

È stato attivato il COC – Centro Operativo Comunale, sono operative Polizia Locale, Ufficio Tecnico, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Forestas e imprese private per la messa in sicurezza del territorio.

Per domani è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, del micronido, della biblioteca, della palestra e degli impianti sportivi.

La conferma della chiusura di cimitero, parchi e aree verdi.

“Si invita la cittadinanza alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario”.