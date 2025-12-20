“Grazie a tutti per il supporto, per l’amore, per esserci stati dall’inizio alla fine.

É stata un’esperienza importante e bellissima e quando ho saputo il gigantesco supporto che la nostra comunità mi ha dato sono rimasto senza parole.

Sinnai mi ha sempre aiutato, assecondato nelle mie idee a volte matte ma altrettanto ambiziose.

Avrei voluto fare subito un evento in paese, ma per le tante richieste abbiamo deciso per la Fiera di Cagliari, per includere tutto l’Hinterland, ma ho spinto fino all’ultimo per far si che fosse gratuito, perchè questo è il minimo che possa fare per “sdebitarmi”, per dirvi ancora una volta grazie” scrive Damiano Caddeo che conclude cosi: “Vi voglio bene”.