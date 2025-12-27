La bocciatura arriva senza appello direttamente dai professionisti del lavoro per l’ennesimo pasticcio a 5 stelle in Regione. In una nota durissima, la Consulta regionale dei consulenti del lavoro della Sardegna insieme all’Associazione nazionale consulenti del lavoro – sindacato unitario regionale denuncia una gestione definita «confusa, improvvisata e tecnicamente inadeguata» del bando “Stabile”, lo strumento pensato dalla Regione per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori precari.

Secondo i consulenti, la procedura si è trasformata fin dall’inizio in un percorso a ostacoli: un susseguirsi caotico di scadenze, rettifiche e chiarimenti che ha finito per minare la certezza del diritto e la fiducia di imprese, lavoratori e professionisti chiamati a rendere operativa la misura. Un quadro che, a loro giudizio, rivela «gravi lacune nella programmazione» e una distanza evidente dalle reali dinamiche del mondo del lavoro.

Nel mirino finisce innanzitutto la scelta del calendario. La collocazione iniziale della scadenza nel mese di dicembre – periodo già congestionato da adempimenti fiscali, contributivi e retributivi – viene definita una decisione prevedibilmente problematica. Le segnalazioni arrivate dagli addetti ai lavori, spiegano dalla Consulta, non hanno però prodotto un cambio di rotta: le risposte della Regione sono state giudicate frammentarie e tardive, con proroghe che hanno continuato a ricadere negli stessi giorni critici.

A rendere la situazione ancora più delicata è stato poi l’annullamento del bando in autotutela a causa di un errore tecnico, seguito da una nuova pubblicazione e dalla fissazione della scadenza al 29 dicembre, nel pieno delle festività. Una scelta che, per i consulenti, certifica una gestione «scollegata dalla realtà operativa» di studi professionali e aziende.

Le continue rettifiche, inoltre, avrebbero prodotto un effetto domino: dati imprecisi, indicazioni non sempre coerenti e la necessità di continui aggiustamenti in corsa, in un contesto già fortemente sotto pressione. Un aggravio di lavoro e responsabilità che ha colpito soprattutto chi è chiamato a garantire la correttezza delle procedure.

Sotto accusa anche la modalità del click day, considerata uno strumento ormai superato e ampiamente contestato dagli operatori del settore. Secondo la Consulta, trasformare una misura di politica attiva del lavoro in una gara contro il tempo significa penalizzare la qualità delle domande, favorire l’improvvisazione e creare disparità tra le imprese, senza alcuna valutazione di merito sui progetti o sui reali fabbisogni occupazionali.

Il giudizio finale è severo: «Non è accettabile – scrivono i consulenti – che errori organizzativi, scelte tecniche discutibili e strumenti inadeguati ricadano su imprese e professionisti». Le politiche per l’occupazione, sottolineano, hanno bisogno di pianificazione, chiarezza e confronto preventivo, non di continue correzioni e forzature procedurali.

Le critiche della categoria si inseriscono in un dibattito già acceso. In precedenza, l’ex assessora regionale al Lavoro Alessandra Zedda, oggi consigliera comunale a Cagliari, aveva chiesto l’annullamento del bando parlando di «troppe criticità». L’assessora in carica, Desirè Manca, aveva liquidato la questione come un semplice problema informatico. Ora però la presa di posizione dei consulenti del lavoro alza il livello dello scontro e riapre il caso sulla gestione regionale delle politiche attive per l’occupazione.

A stretto giro la replica dell’assessore Manca.

In risposta alle osservazioni formulate dai Consulenti del lavoro in merito alle finestre temporali previste dall’Avviso pubblico STA.BILE, l’assessora regionale del Lavoro, Desirè Manca, interviene per chiarire le scelte adottate dall’Amministrazione regionale e ribadire il percorso seguito.

“Le finestre del 19 e del 22 dicembre – dichiara l’assessora del Lavoro, Desirè Manca – sono state individuate proprio per venire incontro alle richieste dei Consulenti del lavoro, che avevano rappresentato l’esigenza di disporre di più tempo per la presentazione delle istanze rispetto alle scadenze inizialmente previste”.

L’Assessorato sottolinea tuttavia che non è possibile accogliere ulteriori richieste di rinvio. “Purtroppo – spiega l’esponente della Giunta – non è possibile posticipare ulteriormente la data, perché l’Avviso STA.BILE prevede una retrodatazione dell’efficacia al primo giugno 2025. Questo vincolo non consente in alcun modo di andare oltre: un ulteriore slittamento renderebbe l’intervento non conforme alla normativa in materia di aiuti di Stato”.

In merito all’andamento delle finestre già aperte, la giornata del 19 dicembre ha registrato un problema informatico, pur a fronte dell’esaurimento del plafond delle risorse disponibili, mentre la finestra del 22 dicembre si è svolta regolarmente, anche in questo caso esaurendo il plafond disponibile.

Tenuto conto delle festività e con l’obiettivo di garantire un’ulteriore opportunità agli operatori, l’Amministrazione ha quindi deciso di riaprire la finestra il 29 dicembre. “Abbiamo ritenuto corretto – prosegue l’assessora – individuare il 29 dicembre come ulteriore data utile, nel segno della massima trasparenza possibile e per non creare disparità di trattamento tra chi ha già presentato domanda il 22 dicembre e chi potrà farlo in questa nuova riapertura”.

L’assessora chiarisce inoltre che il meccanismo del click day risponde alla natura stessa dell’avviso, che prevede un’apertura a sportello in presenza di risorse finanziarie non illimitate e un elevato numero di beneficiari. “Il click day – spiega – è una scelta obbligata: se sottoponessimo le domande a una valutazione, l’intera attività si fermerebbe, con il rischio di rallentare l’erogazione dei benefici. Su questo, allo stato attuale, non è possibile intervenire”.

Infine, l’assessora ribadisce l’attenzione dell’Amministrazione verso le difficoltà rappresentate dai Consulenti del lavoro. “Abbiamo ascoltato con attenzione le istanze della categoria e siamo già venuti incontro a diverse richieste – conclude – ma un rinvio ulteriore non può essere accolto, anche in relazione ai limiti legati alla concessione degli aiuti in regime de minimis per il 2025. Per queste ragioni, in un’ottica di coerenza e trasparenza, abbiamo deciso di confermare la riapertura della finestra il 29 dicembre”.