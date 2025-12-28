Ennesimo incidente stradale lungo la ss 130, crash tra due automobili all’altezza dell’incrocio Decimomannu – San Sperate: nessun ferito ma la statale degli incroci a raso si conferma una tra le più pericolose di tutta la Sardegna. In attesa dei lavori che elimineranno i punti più critici, compresi quelli nel territorio di Decimomannu, si continua a rischiare la vita per immettersi nella statale. Il sinistro è accaduto questa sera verso le 17, a evidenziare l’accaduto è una cittadina che spiega: “Ennesimo incidente sulla 130, incrocio Decimomannu – San Sperate”. “50 anni fa, quando attraversavamo a piedi quell incrocio (gia’ allora fantomatico), per andare al vecchio campo di calcio per gli allenamenti, era sempre un brivido dietro la schiena con auto che sfrecciavano a velocità assurda in un tratto che potrebbe quasi definirsi “centro abitato”. Quanti incidenti, quante disgrazie, già allora. A distanza di 50 anni, la situazione è sempre la stessa” commenta un altro cittadino. “Spero almeno che i ragazzini non attraversino piu’ per recarsi al campo di calcio”.

Una lunga scia di sangue ha già macchiato indelebilmente quella strada, tante le proteste portate avanti dai residenti di Decimomannu e dai cittadini dei centri limitrofi appoggiati dalle istituzioni locali che, ancora una volta, chiedono che i lavori tanto attesi possano finalmente iniziare e assicurare, così, una srada più sicura ai tanti viaggiatori che ogni giorno la percorrono. La situazione, oggi, è forse peggiorata “perché le macchine sono molte di più e sempre più veloci, purtroppo qualche adulto e ragazzini passano a piedi e in bicicletta”.