Cagliari, pronta la stangata per i turisti: il Comune vuole aumentare la tassa di soggiorno da due a cinque euro a notte. L’amministrazione comunale guidata da Zedda pronta a salassare i turisti che arrivano in città: in consiglio comunale la proposta che vede più che raddoppiare la tassa di soggiorno, con gli albergatori preoccupati che hanno già molte prenotazioni per la prossima stagione. In visitatori sceglieranno la città o aumenterà la fuga verso Villasimius e Chia?

Un aumento quasi triplo dunque, che curiosamente arriva pochi giorni dopo gli annunci del sindaco Zedda, che dopo l’approvazione del bilancio comunale aveva parlato di un Comune in piena solidità finanziaria che è riuscito ad abbattere anche tutti i vecchi principali debiti. Ma che evidentemente ha bisogno di molti più soldi per dare nuovi servizi ai cittadini, che intanto secondo il consigliere Giuseppe Farris pagheranno una Tari più salata. In consiglio comunale si annuncia bagarre, anche per gli interessi degli albergatori e degli operatori turistici cagliaritani, che temono un netto calo delle presenze. Il confronto sta per cominciare, Cagliari sarà una città più cara per chi sceglierà di visitarla.