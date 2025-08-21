Musica, Arte e natura per un viaggio attraverso i racconti, gli ideali e le note senza tempo del mondo di Fabrizio de Andre’.

La manifestazione, giunta alla sua ventesima edizione, è stata sapientemente organizzata dall’ Associazione Culturale Iskeliu, in collaborazione con l’ Amministrazione comunale di Tempio Pausania,

Fondazione di Sardegna, Salude & Trigu, Camera di Commercio di Sassari ed il patrocinio morale della Fondazione Fabrizio de Andre’ Onlus.

L’evento, che si avvale della direzione artistica di Sandro Fresi, anche quest’anno prevede un ricchissimo programma, a partire dalla mattina di martedì 19 con “Gioca Faber – Storie a Manovella”, uno spettacolo di musica e narrazione per i bambini a cura dell’artista “Civi”, presso il Parco inclusivo di Tempio Pausania, realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale “Kairos”.

Nel tardo pomeriggio invece, a partire dalle 19.30, lo “Showcooking musicale Cucina di Scirocco e Maestrale”, a cura del noto Chef Mario Sechi e del chitarrista jazz Alain Pattitoni, in collaborazione con “GAL Alta Gallura”, per una una serata all’insegna della gastronomia e della musica raffinata d’autore.

In serata, alle 22.00, in Piazza Gallura il concerto dei “Zirichiltaggia”, un itinerario musicale attraverso le più belle canzoni realizzate nella lunga ed emozionante carriera di Fabrizio De Andre’. Ad impreziosire la serata, la partecipazione straordinaria di Ellade Bandini, storico batterista del cantante ligure, con cui ha condiviso concerti ed esibizioni fino all’ultimo.

Mercoledì 20, durante la mattinata, “Passeggiando con Faber”, interessantissima visita guidata attraverso le vie del Centro storico tempiese mentre, a partire dalle 18.30, nella Piazza Faber, l’evento “Dori racconta Faber”, in cui Dori Ghezzi incontra lo scrittore Flavio Soriga, con l’ accompagnamento musicale di “The Andre”.

A seguire “Contemporary Fingerpicking Guitar”, l’esibizione del chitarrista Gavino Loche, nella Piazza Italia, cui seguirà ale ore 22.00 “Semplicemente Frida in Tour”, il concerto delle bravissima Frida Bollani Magoni con Mark Glentworth.

Domenica 24, alle ore 9.00, sul Monte Limbara “L’ indiano – Trekking musicale” , una bellissima escursione a cura dell’ Associazione “Raikes” e gli interventi musicali di Sandro Fresi, Federico Marras Perantoni, Mauro Fresi e Cuncordu Sas Enas Bortigali.

Dalle ore 13.00, a Vallicciola, “Il Pranzo del Contadino” a cura della “Classe 76” e, a seguire, l’interessantissima sperimentazione musicale di Paolo Angeli, che attraverso il suo “Lema Tour” proporrà al pubblico momenti di grande interesse.

Una proposta programmatica di grande spessore, riferita sia al centro storico di Tempio che all’incantevole scenario del Monte Limbara, indirizzata ad un pubblico di tutte le età che promette di far vivere delle giornate all’insegna delle bellezze del territorio, dei racconti, della poesia e del fascino intramontabile di “Faber”. Un autore che continua ad affascinare intere generazioni, il cui pensiero libero e poetico si dimostra ancora di grandissima attualità e di enorme attrattiva.

Notevole, ancora una volta, lo sforzo organizzativo profuso dell’ Associazione Culturale Iskeliu, del direttore artistico Sandro Fresi e di Paola Giua che con grande professionalità e passione stanno consentendo a tutti noi di vivere un sogno ad occhi aperti, regalandoci momenti di vera ed autentica emozione.

Un “Tempio Faber Festival” che si propone in questi giorni al pubblico con particolari ed interessanti novità, oltre al suo notevole bagaglio di esperienza maturato nelle edizioni precedenti e che intende riproporsi con rinnovato slancio verso le future generazioni.

Un “Tempio Faber Festival” che, oltre al suo notevole bagaglio di esperienza maturato nelle edizioni precedenti, si ripropone con rinnovato slancio, grazie alle particolari ed interessanti novità, alle future generazioni.