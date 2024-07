Emergenza turbercolosi nel carcere di Bancali: “Positivi un detenuto e un poliziotto, vogliamo i numeri reali”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dal carcere di Bancali arrivano segnalazioni allarmanti. Non è chiaro il numero dei detenuti positivi. Il sindacato di polizia giustamente segnala la non sanificazione dei mezzi. “Bancali è uno dei peggiori istituti della Sardegna e versa in una condizione di abbandono”, afferma la garante per i detenuti, Irene Tesa. “I casi di tbc stanno creando allarme all’interno e nessuno è più sereno nel svolgere le attività. Questo si traduce in un ulteriore abbandono. Stamattina ho scritto al provveditore per conoscere il numero dei detenuti positivi”.

Per Irene Testa è quanto mai utile e urgente che “si attivi un tavolo tecnico con tutti gli operatori, le Asl, i sindacati, l’assessore alla sanità per capire la reale situazione in cui versa la struttura e scongiurare che Bancali diventi un lazzaretto”.