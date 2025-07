Emergenza sicurezza sulla 554, ancora pedoni che attraversano la statale scavalcando, addirittura, il guardrail, lo sconforto degli automobilisti: “L’incidente di due settimane fa nulla ha insegnato”. Sopra la barriera stradale di sicurezza, pronto a balzare giù per raggiungere la parte opposta della strada: ripreso dalla dash cam di un mezzo in marcia, un uomo ha messo in pericolo la sua vita e quella degli altri.

Non solo: “Pochi giorni fa anche una famiglia ha cercato di attraversare la strada”.

Sono ancora ben impresse nella mente le immagini dell’incidente che ha coinvolto un uomo investito a fine giugno mentre attraversava la 554 all’altezza di Selargius, prima del bivio per Settimo San Pietro: morto sul colpo, il suo corpo, straziato dal colpo della macchina in corsa, è rimasto sull’asfalto, avvolto nei teli bianchi macchiati di sangue, segni indelebili della tragedia che, forse, si sarebbe potuta evitare. Nonostante ciò, niente è cambiato e la pratica, come dimostrano bene questi frame, è ancora in uso da chi sfida la morte.

Il fatto è accaduto all’altezza del civico 20 di viale Europa, ma le segnalazioni di chi viaggia lungo la statale indicano che pressoché in tutta l’arteria la “moda” di attraversare non cessa. E chi percorre altre strade, come la Ss131 e la Ss 130, non può stare tranquillo: “Soprattutto all’altezza di Monastir in tanti attraversano imprudente”, “a me capita, invece, vicino alla Metro” raccontano altri automobilisti.