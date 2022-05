Tamponamento tra auto e camion sulla 130: 2 vetture distrutte dalle fiamme, strada chiusa a Elmas

Terribile incidente a Elmas. “Un tamponamento tra due auto e un camion piccolo a causa di una moto che ha inchiodato”, raccontano alcuni testimoni. La Polizia stradale, intervenuta sul posto, conferma la presenza di alcuni feriti soccorsi dal 118 e l’intervento dei Vigili del fuoco per 2 vetture in fiamme. A causa delle incidente stradale, il transito è temporaneamente interdetto lungo la statale 130 “Iglesiente”, in direzione dell’innesto con la SS 185 all’altezza del km 8,200 a Elmas, Cagliari. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti più veicoli. Il traffico viene temporaneamente deviato sulla SP 2.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

(Ha collaborato Paolo Rapeanu).