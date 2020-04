Elmas, sospiro di sollievo per i tennisti: “I ladri hanno riportato la rete rubata”

Si sono pentiti e forse, anche dopo aver letto l’articolo di denuncia pubblicato in esclusiva su Casteddu Online, hanno pensato di ritornare sui loro passi. I ladri che, la notte del 25 aprile, avevano portato via una delle reti da tennis dell’associazione di via dei Garofani a Elmas, hanno restituito il maltolto. A darne notizia è il presidente dell’Asd Tennis Elmas, Alessandro Esposito: “Oggi hanno spontaneamente riconsegnato la rete del campo 3. Non giustifico l’accaduto, tuttavia, mi auguro che questo episodio sia stato d’insegnamento e formativo per chiunque l’abbia commesso”, scrive, su Facebook, Esposito. Contattato dal nostro giornale, il numero uno dell’associazione aggiunge che “spero che si sia trattato di una ragazzata, Chi ci conosce sa bene che per giocare a tennis a Elmas, basta solo varcare il cancello d’ingresso”.

Campi comunque deserti per via dell’emergenza Coronavirus, in attesa delle decisioni del Governo sul settore sportivo in Italia. Di sicuro, quando sarà possibile riprendere a fare scambi e voleè, ci sarà una spesa in meno da affrontare: “Quella rete è semiprofessionale e costa circa 140 euro”.