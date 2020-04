Cagliari, cartello choc in via Goldoni: “Se non raccogliete le feci dei vostri cani, ve li avveleniamo”. Più o meno questo il senso della minaccia ben condita nel messaggio in calce, spedito dagli abitanti della zona a Casteddu Online: “Raccogliere le feci del proprio cane è segno di grande civiltà, perché ci possono essere delle persone incivili che possono vendicarsi sui nostri cari amici facendo trovare nel suolo delle esche per loro fatali. Firmato: un’amica dei cani”. Che se venisse scoperta, meriterebbe probabilmente una denuncia.