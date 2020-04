“Largo Carlo Felice , il vecchio Mercato del Pesce Anni ’30.. chiamato familiarmente dai vecchi cagliaritani “Su Partenoni” per le colonne in trachite di Serrenti …demolito insieme al corpo principale nel 1957..uno scempio…sapete cosa ci hanno costruito al loro posto due Banche..la potenza del denaro…”, commenta Mario Ignazio Lai nella bellissima pagina fb “Cagliari Fotografica-tra passato e presente”, in collaborazione con la nuova rubrica di Casteddu Online dedicata alle foto della Cagliari del passato.