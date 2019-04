Elmas, Concerto “Celebri musiche da film”

L’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas comunica che lunedì 15 aprile 2019 a Elmas (presso il Teatro Comunale di Via Goldoni, con inizio alle ore 17.00) si terrà il concerto cameristico “Celebri musiche da film” che vedrà protagonisti Laura Cocco (tromba), Fabio Nicosia (pianoforte), Bruno Brozzu (batteria) e Ignazio Perra (voce recitante).

Il concerto predetto è promosso e attuato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas (con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della P.I. e Spettacolo) nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2019 (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra) ed in riferimento al concerto in argomento pure in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Mons. A. Saba” di Elmas.

L’esibizione prevede l’esecuzione in forma cameristica di brani di generi e autori vari appartenenti al repertorio di celebri musiche da film.

La scelta dei brani in programma mira a mettere in evidenza sia le peculiarità artistico – compositive degli autori sia le potenzialità timbrico – espressive del gruppo cameristico.

Si precisa che l’ingresso al concerto è gratuito.