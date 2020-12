Elmas, a Natale un dono per le persone in difficoltà da parte dei cittadini: “Un modo per stare sempre vicini agli altri, nonostante i protocolli anti-contagio e le distanze”.

“Tutti insieme per fare la differenza” è la nuova iniziativa benefica legata al Natale 2020 del Comune di Elmas, in collaborazione con Associazione Turistica Pro Loco Elmas, Cibiesse Elmas, Elmas 1 Agesci.

I cittadini che vorranno partecipare dovranno confezionare uno o più regali e consegnarli ai punti raccolta, che verranno comunicati a breve dagli organizzatori.

Le confezioni verranno successivamente portate dai volontari alle persone in difficoltà presenti nella comunità.