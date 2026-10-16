Elmas, furgoni in fiamme nella zona industriale, la ditta di trasporti è stata colpita anche pochi mesi fa da un altro incendio nella sede di Olbia: danni ingenti, centinaia di migliaia di euro andati in fiamme e scatta l’potesi di una guerra tra corrieri. Sempre a Olbia, infatti, poco più di un mese fa, un altro incendio ha devastato 8 camion della All Trasporti, un’altra importante azienda di logistica e trasporti merci locale. Si teme che gli episodi possano essere collegati tra loro: indagano le forze dell’ordine.

Il rogo si è sviluppato ieri notte nella zona industriale del paese, una densa colonna di fumo ha avvolto la ditta FedEx che si occupa di trasporti: sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno cercato di arginare i danni e hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme. Tanti gli interrogativi sulla vicenda, gli eventi sono strettamente collegati dal punto di vista investigativo: nelle prossime ore verranno effettuati nuovi sopralluoghi per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.