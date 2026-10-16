Terribile incendio nella notte nella zona industriale di Elmas. Dalle prime ricostruzioni 13 furgoni andati a fuoco per la ditta di spedizioni che ha già subito un attentato nei mesi scorsi in Gallura. Sul posto i vigili del fuoco: sono state trovate ben 12 taniche di benzina secondo i primi i riscontri e le prime testimonianze. Si tratterebbe dunque di un atto doloso e ben meditato che ha colpito duramente la sede di FedEx. Tantissime le reazioni nella notte, grande paura per il fumo che ha avvolto la zona attorno all’aeroporto di Elmas.

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