Elezioni, Giuseppe Farris contro la Zedda: “Cara Alessandra, rinneghi tutto e continui a copiarmi: voterai per me?”

Elezioni, Giuseppe Farris contro la Zedda: “Cara Alessandra, continui a copiarmi: voterai per me?”. Dopo l’intervista su Casteddu Online in cui la candidata del centrodestra ha negato di essere iscritta alla Lega, Farris continua il suo dibattito: “La mia compagna di banco, mentre prova a camuffarsi, continua a copiarmi i compiti. Qui sotto potete leggere una fantasmagorica intervista rilasciata dalla candidata (ex?) LEGHISTA con cui, in definitiva, RINNEGA TUTTO: la Lega; la Sua storia di Vicepresidente della Giunta Solinas; Truzzu e il gruppo dirigente dell’ Amministrazione Comunale uscente, oggi ricandidato a Suo sostegno.

Non oso immaginare lo stato d’animo del coordinatore regionale della Lega, Michele Pais, che al momento dell’ incoronazione della Zedda aveva sottolineato come ” Alessandra rappresenti una figura di spicco che la Lega, orgogliosamente, mette a disposizione per la guida della capitale della Sardegna”.

Per il resto, la mancanza di idee la porta ancora una volta a COPIARE.

Così in tema di SICUREZZA, dopo che CiviCA 2024, IL 23 Marzo scorso ha presentato di fronte a 500 persone (e, contestualmente, pubblicato sul proprio sito e sui propri canali social) una proposta di deliberazione incentrata sulla figura del VIGILE DI QUARTIERE E SULL’IMPLEMENTAZIONE DELL’ ILLUMINAZIONE PUBBLICA, la candidata (LEGHISTA?) Alessandra Zedda, oggi fa propria questa proposta.

Così come in tema di rifiuti copia spudoratamente l’altra nostra proposta ( sempre risalente allo scorso 23 Marzo e pubblicizzata nelle medesime forme) di eliminazione dei mastelli dalle utenze domestiche, con la possibilità di conferire i rifiuti, differenziati, tutti i giorni e a tutte le ore, e per cui stiamo raccogliendo le firme per un referendum consultivo.

A QUESTO PUNTO , CARA ALESSANDRA, TI DOMANDO : PERCHÉ NON VOTI PER ME ?”, conclude Giuseppe Farris nel suo lungo post di oggi su fb.