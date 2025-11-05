Giovane, bella e brava la neo dottoressa in Scienze Politiche che, dopo un cambiamento fisico che ha stravolto la sua quotidianità, ha affrontato le barriere architettoniche in Ateneo con determinazione.

La sua battaglia, infatti, è diventata la sua forza. Quando ha avuto bisogno di supporto, lo ha chiesto e si è rivolta al S.I.A. (Servizio Inclusione e Accessibilità): “Sono davvero riconoscente al S.I.A. per come mi sono venuti incontro con sensibilità, umanità e professionalità.”

Elena invita tutti coloro che affrontano difficoltà a rivolgersi a loro. Tra un esame e l’altro, non mancano le passioni: i concerti, viaggiare e conoscere nuove culture (interessantissimo il viaggio di corso in Albania!).

Il suo augurio per tutti, infine: “Capire che la forza per superare le sfide è dentro di noi”.