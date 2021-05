Efisio Mameli, storico ristoratore: “La notte dormo poco pensando ai miei 18 dipendenti in cassa integrazione”

Il vicepresidente della Fipe, Efisio Mameli, a Radio Casteddu: “Le istituzioni ci hanno fatto capire che non sono stati all’altezza e non sono critiche che faccio io ma la nostra organizzazione. Stanno cominciando a partire a livelli a ritmi interessanti le vaccinazioni, questo è l’unico dato positivo, e quei dati pare siano proprio reali. Ci sono delle piccole aziende che non riapriranno ed è un dramma. Dei Ristori, poi, non se ne parla: non ne abbiamo visto se non qualcosa. Però c’è da dire che noi ce lo aspettavamo perché il clima ci aiuta e le penitenze le abbiamo subite: probabilmente si riparte.

Per quanto riguarda gli spazi all’aperto, problemi ce ne sono ancora e per scaramanzia, per come abbiamo visto certi passaggi, certi meccanismi di scelta, resto molto cauto per il futuro. Per esempio, la nostra struttura non ha spazio esterno perché è in via Eligio Porcu e non è pedonabile però a fianco c’è un porticato. Si vedrà.

La notte tardo a prendere sonno, dormo poco e penso ai miei 18 dipendenti in cassa integrazione”.

