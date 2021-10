Ecco Nerone, il cane atletico che ti travolge di coccole cerca famiglia: “Adottiamolo dai…”

Nerone è un giovane simil Pit Bull maschio castrato di circa 2 anni, entrato in canile a Settembre 2021 perché trovato a fare razzia di polli insieme a Zigulì, Happy, Ierru, Monchi e Denghi. Nerone è un cane molto atletico, nonostante i suoi 34 kg da fermo o in grado di saltare recinzioni di due metri d’altezza e con la rincorsa anche più alte, necessita di fare adeguata attività fisica quotidiana e non è adatto a persone sedentarie o di corporatura esile e bassa statura. Nerone è inizialmente guardingo e distaccato con le persone estranee, salvo poi trasformarsi in un cane affettuoso e travolgente quando capisce di potersi fidare della persona che ha di fronte. Nerone salta addosso per fare le feste agli operatori e vorrebbe farsi prendere in braccio nonostante i suoi 34 kg di peso, spesso cerca di raggiungere il volto delle persone con la stessa energia con cui salta i cancelli, per cui il rischio di prendere una affettuosa ma dolorosa testata è sempre dietro l’angolo. Per questo motivo non verrà ceduto a famiglie dove siano presenti persone anziane o bambini sotto i 12 anni. Nerone sa andare al guinzaglio, frequentemente tira con esuberanza per raggiungere i luoghi di suo interesse e non è adatto a persone di corporatura esile o bassa statura che rischierebbero di cadere a causa della forza dei suoi strattoni improvvisi. Nerone è compatibile con cani femmine di pari taglia dal carattere solido ma non provocatrici, in alternativa per lui si preferisce una adozione come unico cane di famiglia. Nerone si cede in adozione già castrato, in possesso di ciclo di vaccinazione completo e microchip.



Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram "Radio Zampetta Sarda". Messaggi Casteddu online 380 747 6085

