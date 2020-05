Ecco il modulo: Monserrato concede il suolo pubblico cittadino per salvare bar e ristoranti. A tempo di record, l’amministrazione Locci fa partire le domande dei commercianti, che avranno tavolini gratis in strada, come richiesto anche dall’opposizione.

Un buon esempio per gli altri Comuni, anche a Cagliari Truzzu ha annunciato lo stesso genere di provvedimento. Monserrato ha deciso, come annunciato dal sindaco Tomaso Locci in una intervista a Casteddu Online (che potete rileggere qui: https://www.castedduonline.it/un-grande-piano-di-rinascita-per-monserrato-cittadini-straordinari-nella-solidarieta-ora-ripartiamo-tutti-insieme/) un grande piano di rinascita della città dopo l’emergenza Covid che ha messo a durissima prova tutte le attività, e non solo quelle commerciali.

Ieri si è risolto anche il caso del Medioevo, la pizzeria era stata chiusa dai vigili urbani perchè circolo privato ma Toto Paciulo ha subito vinto la sua battaglia trasformando in sole 24 ore il suo codice Ateco. E ha riaperto i battenti, battendo da solo la burocrazia. Adesso ecco il modulo per il suolo pubblico a bar e ristoranti: Monserrato vuole ripartire, non c’è tempo da perdere.