Per anziani e disabili di Quartu ecco i sacchetti per la differenziata a domicilio

Servizio a domicilio per la consegna dei sacchetti necessari per la raccolta differenziata a Quartu. La novità, pensata per venire incontro ai cittadini durante la crisi epidemiologica, riguarda in particolare diversamente abili e anziani over 70. Il servizio sarà svolto da cinque associazioni di Protezione Civile.

A partire da lunedì 25 maggio è in programma la distribuzione della fornitura 2020 dei sacchetti per la raccolta differenziata. Per evitare più possibile gli assembramenti a ogni zona è stato abbinato uno specifico giorno della settimana. La consegna avverrà presso il cantiere De Vizia, in località Sa Serrixedda, prolungamento viale Marconi 768, ogni mattina dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14. Per la consegna dei sacchetti dovrà esser esibito un documento di identità intestatario TARI valido.

Ma proprio per tutelare la cittadinanza anche in un contesto storico contraddistinto dai pericoli derivanti dall’emergenza sanitaria da Coronavirus, l’Amministrazione ha studiato anche nuove soluzioni volte a tutelare le fasce più deboli della popolazione. Infatti i quartesi diversamente abili e i cittadini che hanno già compiuto 70 anni potranno ricevere la fornitura direttamente nella propria abitazione.

L’Amministrazione ha infatti contattato le associazioni di Protezione Civile, affinché potessero occuparsi del servizio. Come già fatto in più occasioni anche, ma non solo, durante questi mesi di pandemia, dalla consegna della spesa a domicilio alle persone in difficoltà al recapito del materiale didattico agli studenti, sino alla distribuzione dei pacchi previsti dalla solidarietà alimentare per le famiglie in difficoltà, Sos Paff, Nos, Quartu Soccorso ed Era hanno dato la loro disponibilità ad occuparsi della consegna.

Pertanto l’Assessorato all’Ambiente si rende disponibile a ricevere le richieste dei cittadini aventi diritto. È possibile avanzare richiesta telefonando al numero 0708604555 oppure inviando una mail all’indirizzo c.capuzzi@comune.quartusantelena.ca.it. Per poter usufruire del servizio è necessario rilasciare i dati personali dell’intestatario TARI. Per i vecchi residenti occorre quindi il numero della carta d’identità, affinché possano essere fatte le opportune verifiche circa l’avvenuto pagamento della tassa sui rifiuti. Per i nuovi oltre al documento personale è necessario esibire anche l’attestato di iscrizione. Ringrazio le associazioni di Protezione Civile, che permetteranno che questa idea possa diventare realtà, ma anche la rappresentante del partito dei Riformatori in Consiglio comunale, con la quale abbiamo condiviso il progetto. È la conferma che, se un’azione politica porta effettivi benefici alla cittadinanza, una collaborazione tra esecutivo e opposizione è possibile”.