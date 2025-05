Ecco il camper per la prevenzione: “Ora il secondo passo, la certificazione dalla Regione Sardegna”. Un ambulatorio mobile comprato grazie alla solidarietà di tanti e alla disponibilità di medici e dell’associazione il “Gruppo Abbracciamo un Sogno”. Si accendono i motori del camper che permetterà di accogliere tutte le donne, anche coloro che risiedono in zone distanti dai presidi ospedalieri.

Un ambulatorio mobile per prevenire il cancro diventa realtà: si accendono i motori del camper che permetterà di accogliere tutte le donne, anche coloro che risiedono in zone distanti dai presidi ospedalieri, e di poter effettuare gli esami di screening in maniera semplice e gratuita, ottenendo subito il referto grazie alla sala di refertazione presente all’interno dell’ambulatorio.

Fondi raccolti, 350 mila euro circa, grazie alla solidarietà di chi, in questi ultimi due anni, si è prodigato per realizzare il progetto promosso dal gruppo “Abbracciamo un sogno”.

“Ce l’abbiamo fatta grazie ad ognuno di voi.

Siamo pieni di gioia e gratitudine: grazie a voi , in meno di due anni abbiamo raggiunto un sogno che sembrava impossibile: l’ambulatorio mobile.

Grazie al vostro cuore e alla vostra fiducia, potremo ora portare “cura” anche negli spazi distanti dai luoghi di cura.

Questo ambulatorio non è solo un mezzo: è un simbolo di solidarietà, un gesto concreto d’amore verso “ogni altro”.

Siete stati parte fondamentale di questa impresa e vogliamo dirvelo con forza: grazie, davvero” esprime il team.

Un camper per la prevenzione è un progetto benefico finalizzato all’acquisto di un ambulatorio mobile, a tutela della salute delle donne in Sardegna, un’iniziativa promossa dal Comitato Solidale Sardegna in Rosa a supporto dell’Associazione Abbracciamo un Sogno.“Nel 2019 in soli 18 mesi abbiamo concluso con successo la raccolta fondi di € 250.000 che ha permesso di acquistare un mammografo di ultima generazione, donato con gioia all’Ospedale Businco di Cagliari. Grazie a questo nuovo strumento diagnostico abbiamo potuto ridurre i tempi di attesa per le numerosissime donne che tutti i giorni necessitano di accedere ad un esame fondamentale per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno. Ad oggi, infatti, il nuovo mammografo ha permesso di effettuare circa 1900 mammografie”. Grazie al supporto di tante realtà imprenditoriali, “siamo riusciti a raccogliere la somma che ci ha permesso di dare un contributo significativo alla salute delle donne della nostra regione”

Nel 2022 nasce l’idea di realizzare il progetto, “l’acquisto di un ambulatorio mobile a tutela della salute delle donne in Sardegna. Il Camper, equipaggiato con apparecchiature di ultimissima generazione per l’effettuazione di mammografie ed ecografie, consentirà a tutte le donne, anche coloro che risiedono in zone distanti dai presidi ospedalieri, di poter effettuare gli esami di screening in maniera semplice e gratuita, ottenendo subito il referto grazie alla sala di refertazione presente all’interno dell’ambulatorio”.