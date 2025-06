Un’eccezionale operazione eseguita in una delle strutture italiane d’eccellenza in assoluto. Una bimba di soli sei è stata salvata grazie ad un complesso doppio trapianto durato 13 ore.

L’intervento salvavita è stato eseguito per la prima volta due settimane fa presso la Città della Salute e della Scienza di Torino delle Molinette dall’équipe del professor Renato Romagnoli. La neonata, poco più di 5 chili di peso, è stata sottoposta al trapianto della parte sinistra del fegato donato dalla mamma 32enne e all’autotrapianto di vena giugulare per sostituire la vena porta indurita e ristretta.

Una storia clinica complessa quella della piccola paziente, che già ad aprile era stata ricoverata all’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino per uno scompenso epatico con ittero severo e non era ormai più possibile alcun tipo di intervento. Le condizioni della neonata, inserita nella lista trapianti, si sono ulteriormente aggravate e nessun donatore era risultato idoneo. Quindi si è offerta la madre stessa della bimba, per salvarle la vita. Entrambe stanno benissimo e non è sopraggiunta nessuna complicazione post operatoria.