

Con Immensa Tristezza, Paola, Francesca Con Carlo, Marcello Con Donatella E Gli Adorati Nipoti Antonio E Nicola Piangono La Scomparsa Dell’Amato Con Immensa Tristezza, Paola, Francesca Con Carlo, Marcello Con Donatella E Gli Adorati Nipoti Antonio E Nicola Piangono La Scomparsa Dell’Amato

Fabrizio Maltinti

si stringono nel ricordo di un uomo affettuoso e presente, ironico e generoso, dedito alla famiglia e al lavoro.

I funerali avranno luogo lunedì 9 novembre alle ore 11.30 nella Cappella del Cimitero San Michele.

Dal 1951 SORRENTINO

Dal 1880 Erminio Pani – Gruppo Sorrentino

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