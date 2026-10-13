Il consigliere comunale Roberto Mura, di Alleanza Sardegna, attacca la maggioranza dopo la bocciatura di tutte le 12 proposte presentate al Documento unico di programmazione 2027-2029 per migliorare Cagliari. «Una scelta che consideriamo incomprensibile, soprattutto alla luce dei contenuti concreti delle nostre iniziative», sottolinea Mura.

Tra le proposte avanzate c’erano l’apertura dei parcheggi regionali nelle ore serali e nei giorni festivi, il completamento delle urbanizzazioni nelle strade ancora sterrate, il miglioramento della programmazione dei cantieri e della sicurezza dei marciapiedi, oltre a una raccolta dei rifiuti più accessibile alle persone fragili.

Tra le proposte anche quella di rafforzare l’assistenza sociale e il sostegno alle famiglie, migliorare i servizi educativi e i centri di quartiere, potenziare il trasporto universitario, intervenire sulle aree gioco, valorizzare viale Buoncammino e studiare un nuovo accesso al parco di Tuvixeddu da via Codroipo.

«Tutte proposte bocciate, senza alcuna distinzione», denuncia il consigliere, secondo cui la maggioranza avrebbe potuto discutere, modificare o condividere almeno alcune delle iniziative. «Ha invece scelto di respingerle tutte. Non pretendiamo che la maggioranza condivida le nostre posizioni politiche, ma ci aspetteremmo che fosse capace di riconoscere una proposta utile indipendentemente da chi la presenta», prosegue Mura.

La critica si allarga al metodo politico adottato in Consiglio comunale. «Cagliari ha bisogno di risposte, non di muri politici. Il Consiglio comunale dovrebbe essere il luogo in cui si cercano soluzioni ai problemi della città, non quello in cui si respinge sistematicamente ogni contributo dell’opposizione».

La conclusione del consigliere di Alleanza Sardegna è un appello alla maggioranza affinché chiarisca le ragioni della decisione: «La maggioranza può bocciare i nostri emendamenti, ma non può cancellare i problemi che abbiamo sollevato. E soprattutto deve spiegare ai cittadini perché ha scelto di non accogliere nemmeno una delle dodici proposte».