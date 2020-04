Due sardi bloccati in Corsica da un mese: “Finalmente autorizzati a partire oggi, ma al porto nessuna nave”

“Abbiamo avuto il consenso per oggi con la Corsica Ferries, ma al porto non c’era nessuna nave. Abbiamo preparato tutta la documentazione, eravamo finalmente pronti a partire. “Ora cosa faremo? – raccontano in un video – Eravamo ospiti fino ad oggi, siamo costretti a dormire in macchina. Tutto è chiuso.

“Abbiamo chiamato il call center e ci dicono che dobbiamo andare a Bastia e prendere l’unico collegamento per Livorno e da lì tornare ad Olbia. Ma come possiamo in piena pandemia metterci in viaggio? Dalla Corsica all’Italia e poi alla Sardegna. E’ pericoloso, oltretutto io ho delle patologie e non posso permettermi di ammalarmi. Non stiamo neanche lavorando e quindi non possiamo neanche pemettercelo economicamente. Ora siamo anche senza un tetto sopra la testa. Vogliamo solo rientrare a casa nostra, al più presto. Ovviamente seguendo tutte le regole e mettendoci in quarantena. Perché ci è stato detto che potevamo partire se la regione sapeva di aver chiuso i collegamenti? Siamo abbandonati a noi stessi.”