Orrore a Reggio Calabria. Una giovane mamma avrebbe soffocato i suoi bambini appena nati per poi nasconderli nell’armadio. Questa è la terribile ipotesi da parte degli inquirenti su una vicenda iniziata lo scorso luglio, quando proprio i genitori della ragazza hanno trovato i corpicini senza vita nascosto nell’armadio.

Gli accertamenti hanno poi dimostrato che i due neonati erano stati soffocati. I familiari hanno dichiarato di non essere a conoscenza della gravidanza della figlia e che l’unico episodio sospetto era stato un ricovero per emorragia della ragazza, che aveva negato la gravidanza.

La Procura ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

